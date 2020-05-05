شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية للبرلمان: ننظر لكل جنيه ننفقه.. ولن أسمح بإنشاء هيئات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تسعد لمزيد من دمج الهيئات لتعظيم الاستفادة من النفقات العامة، لافتا إلى أن هناك توجيه للحكومة ببحث مستقبل الوزارات فى مرحلة متقدمة، قائلا: "لن أسمح بإنشاء هيئات جديدة"، لافتا إلى أن هناك اتجاه لدمج الهيئات المتشابهة فى الاختصاصات.

وأضاف: "نراجع النفقات والإيرادات وسيكون هناك حوارات مع الحكومة لمزيد من ترشيد الإنفاق إلى أقصى قدر ممكن وهيكلة هذا الوضع، نحن ننظر لكل جنيه ننفقه أين يذهب فى هذا الوضع الصعب، لافتا إلى أن الحكومة سترسل بيان خلال شهر حول تأثيرات أزمة كورونا على عدد من القطاعات فى ضوء المستجدات وتراجع بعض الموارد الخاصة بالضرائب.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.

وقال معيط إن هناك تنسيق وتعاون مع صندوق النقد الدولى فى ملف "خطة الإيرادات المتوسطة" والدعم الفنى، مضيفا: "نحتاج نظرتهم الدولية فى مجال إصلاحات المالية العامة وإدارة الدين من خلال إنشاء وحدات بالتعاون معهم مثل وحدة المراجعة ووحدة رفع كفاءة إدارة الدين العام، ومستمرين فى التنسيق معهم وطلبنا منهم مؤخرا تمويل وهم لا يتأخروا علينا فى ملف الدعم الفنى".

وأوضح الوزير أن هناك تشريعات تعمل الوزارة على دراستها مثل تعديلات قانون الصكوك وتعديلات قانون المالية العامة وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المُضافة لحل مشكلة بعض الصناعات مثل الورق.