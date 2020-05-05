شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عودة المصريين العالقين بالكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صباح اليوم، تسيير أولى رحلات إجلاء المصريين العالقين بالكويت، والتى خصصت لنقل الحالات الإنسانية من النساء والأطفال .وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى، عن تنظيم رحلتين اليوم الثلاثاء، الأولى عند الثالثة عصرا وعلى متنها 195 راكباً والثانية في الرابعة عصرا من المبنى الرئيسي T1 وذلك على متن «مصر للطيران».



عة العالقين من مطار الكويت

كان السفير المصرى بالكويت طارق القوني، قد أكد أن رحلات الإجلاء ستبدأ هذا الأسبوع، مشيرا الى انها ستتواصل تباعا خلال الأيام المقبلة، حتى يتم الانتهاء من نقلهم جميعا إلى مصر.

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المصريون بمطار الكويت

كانت غادرت من مصر صباح اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة لمصر للطيران، متوجهة إلى الكويت في بداية الجسر الجوي لإعادة آلاف المصريين من مخالفي الإقامة.



المصريون العالقون خلال استعدادهم لاستقلال رحلات العودة للقاهرة

وسيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحى لمدة 14 يوما ضمن إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جهة اخرى ناشد السفير القوني ، أبناء الجالية المصرية بالكويت ، الالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من جهات الاختصاص، ولا سيما المواعيد المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لإجراء الفحص الوقائي أو الحجر المنزلي والإلزامي، وكذلك التعليمات الخاصة بالابتعاد عن التجمعات وتفادي الخروج إلا للضرورة، وأهاب بهم الاستمرار فى متابعة الإرشادات الطبية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة.