شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك جماعات مغرضة تحاول زعزعة ثقة المواطنين بالخارج فى الدولة المصرية، مشددة على أن الدولة المصرية لا تغلق وجهها أمام مواطن يرغب فى العودة إلى مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال مؤتمر صحفى، أن نعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل العيد، موضحة أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء لمتابعة هذه الملف، وإعادة المصريين بالخارج رغم إمكانيات الدولة المصرية فى ظل أزمة فيروس كورونا.

وشددت وزيرة الهجرة، على أن الدولة المصرية وضعت جدولا زمنيا لعودة المصريين العالقين بالخارج، على أن يتم ذلك قبل عيد الفطر.

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