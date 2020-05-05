شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: بدء عودة المصريين العالقين فى الكويت ولن نترك مصريا خارج الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، أن المصريين العالقين من الكويت بدأوا فى العودة إلى البلاد بداية من اليوم الثلاثاء والدول الأخرى وفق أسبقيات للعمل فى هذا الملف، موضحا أن الاسبقية الأولى تخص الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين والاسبقية الثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول.

وأضاف أسامة هيكل خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الأسبقية الثالثة تخص تأشيرة الخروج النهائى والسياحة والزيارة من الدول الأخرى، مشددا على أن جميع الوزارات تعاونت فى هذا الملف، القوات المسلحة كان لها دورا كبيرا فى رفع كفاءة المدن الجامعية لتصل إلى مستوى كبير، وكذلك الإجراءات الطبية للعائدين.

وتابع أسامة هيكل قائلا: "ولن نترك مصرى واحد فى الخارج وفق توجيهات الرئاسة".

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