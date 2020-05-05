شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون العالقون بالكويت ينهون إجراءات سفرهم على متن أول رحلة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهى المصريين العالقين بدولة الكويت إجراءات سفرهم من مطار الكويت الدولي، علي متن أولى الرحلات الاستثنائية التابعة لشركة مصر للطيران رحلةًرقمًMS611 و التي سيرتها وزارة الطيران المدني، صباح اليوم الثلاثاء، لإعادة العالقين هناك في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

من المقرر أن تصل الرحلة في غضون ساعات قليلة، إلى مطار القاهرة الدولي، حيث يتم نقل جميع الركاب القادمين عليها إلى مناطق العزل المخصصة بالمدن الجامعية، لقضاء 14 يوما المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، حسبما صرح مجلس الوزراء.

كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.