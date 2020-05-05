شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الدولة تعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن الدولة تعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج فى أسرع وقت، الذين ينطبق عليهم الشروط ويعطى لهم الأولوية، وهناك فئة من المصريين فى دول الخليج فى ظل أزمة فيروس كورونا، وأدت الحاجة إلى عودتهم وفقد وظائهم.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى، أنه الدول يجب أن تراعى الظروف الخاصة والاعتبارات الطبية التى تتيح العودة المنتظمة وتوفير الرعاية الصحية لهم، دون التأثير على الدولة المضيفة أو على أجهزة الدولة المصرية فى توفير الرعاية الصحية.

وأوضح السفير سامح شكرى، أن الحكومة ولجنة متابعة المصريين العالقين مستمرة فى العمل، ومتابعة أوضاع المصريين فى الخارج، لحين عودتهم من الخارج.