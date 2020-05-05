فيديو.. كيف تتعامل مصر مع أزمة كورونا بعد تخطى 6 آلاف إصابة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسرت مصر حاجز الـ 6 آلاف مصاب بفيروس كورونا، تسارع الإصابات التى بلغت فى آخر أسبوع 1874 بنسبة 30.2 % وارتفاع الوفيات لـــ415 حالة وفاة بنسبة 26% يجعلنا نسأل كيف ستتعامل وزارة الصحة مع تلك الارقام المتسارعة؟. في الفيديو التالي نوضح سيناريوهات وزارة الصحة للتعامل مع هذا الأمر

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