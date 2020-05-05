شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لتراخيص المحال العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة عليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية 6 من الخبراء والمختصين يمثلون كلا من وزارات القوى العاملة والداخلية والصحة والبيئة والقوى العاملة والإسكان ويكون ممثل وزارة التنمية المحلية ممثل للجنة . ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء الخاص بأغراض وقواعد وإجراءات وحدود الصرف من حصيلة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة .

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