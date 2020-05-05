شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: مصانع الإنتاج الحربى شغالة "زى الفل" ولدينا عقود فى انتظار التوقيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن مصانع الوزارة والشركات تعمل بنفس الأداء والمعدلات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المصانع، بالإضافة إلى أن هناك مصانع زاد عليها المتطلبات الجديدة والخاصة بتصنيع وإنتاج مواد التطهير والتعقيم والكمامات وكذلك البوابات الجديدة الخاصة بتعقيم الأفراد.

وأضاف الدكتور العصار، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصانع الوازرة "شغالة وزى الفل"، وربما يتبقى توقيع كثير من العقود، التي تحتاج الطرف الآخر، مؤكدا أن هناك تفكير في كثير من الاليات للتعامل مع ذلك الأمر.

وكشف وزير الإنتاج الحربى، أنه سيتم عقد اجتماع مع الجانب البيلاروسى عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة كثير من مجالات التعاون بين مصر وبيلاروسيا، مشيرا إلى أنه بالحديث عن بيلاروسيا تحديدا، فقد نشأت تلك العلاقة بين الدولتين، منذ زيارة الرئيس البيلاروسى لمصر، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الإنتاج الحربى بفتح خطوط للتعاون بين الجانبين.

وأوضح اللواء محمد العصار، أن الإجراءات التي عجلت بها أزمة كورونا، في التحول الرقمى والإجراءات الالكترونية، لن تكون الأخيرة، بل أن هناك توجها كاملا للعمل على تطوير كافة الإجراءات الالكترونية، بحيث يمكن عقد اجتماعات مع دول أخرى، و الاستفادة من التطبيقات الالكترونية الجديدة.