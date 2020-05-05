شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وشبورة بأغلب الانحاء والعظمى بالقاهرة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع طفيف درجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء أن تظهر الشبورة المائية صباحا ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، كما تشهد السواحل الشمالية أمطار خفيفة صباحا وطقس لطيف مشمس، يكون معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

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ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ درجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء أن يشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد غدا أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء .

ويتوقع الخبراء ليلا، نشاطا للرياح وطقس بارد على القاهرة والوجه البحرى، نشاط رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة وطقس بارد على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد .