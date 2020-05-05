شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يطلق مسابقة الإبداع الحكومى "اخدم بلدك بفكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مسابقة الإبداع الحكومى "اخدم بلدك بفكرة" وفتح باب التقديم فيها أمام المواطنين، اعتبارًا من اليوم وحتى 30 يونيو المقبل، عبر التطبيق الإلكترونى http://innovate.caoa.gov.eg/ .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وهى تسعى للنهوض بأداء موظفى الجهاز الإدارى تحرص فى الوقت نفسه على تشجيع الأفكار الإبداعية لدى المواطنين، ومشاركتهم بما لديهم من طاقات وقدرات إبداعية من شأنها أن تُسهم فى النهوض بأداء وحدات الجهاز الإدارى، من خلال تعزيز روح المنافسة بينهم، وهو ما يضمن فى نهاية الأمر النهوض بكافة مناحى الحياة للمواطنين وفق "رؤية مصر 2030".

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من جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن المسابقة تهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين فى الشأن العام، ومجابهة التحديات الإدارية التى تواجه الجهاز الإدارى للدولة، كما تهدف إلى استكشاف الطاقات الإبداعية الكامنة من خلال تقديم الأفكار والرؤى التى من شأنها تحقيق خطة الإصلاح الإدارى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة، والمتمثلة فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويقوم بدوره التنموى ويُعلى من رضا المواطن.

وأضاف الشيخ، أن هذا التطبيق الإلكترونى يتيح نموذجًا لكتابة أفكار المتسابقين، بشكل يجعلها أكثر وضوحًا، ويشترط أن تتوافر فى الفكرة المقدمة عدة شروط، أهمها أن تكون واضحة وواقعية وقابلة للتطبيق، وأن يتم تحديد المستفيدين منها سواء جهات أو أفراد بدقة، مع ضرورة أن تحتوى على إطار زمنى محدد للتنفيذ، كما يُشترط أن تتضمن الفكرة ذكر الفوائد المترتبة على تطبيقها وكذلك السلبيات والتحديات والمخاطر المحتملة عند التنفيذ، إلى جانب توضيح تكلفتها وآلية تمويلها.

ونوّه رئيس الجهاز، إلى أنه من المقرر تشكيل لجنة لاختيار أفضل 20 مقترحًا تنطبق عليهم الشروط لتقديمهم عرضا أمام اللجنة التى سيشكلها الجهاز، ثم التواصل مع الوزارات المعنية بالأفكار المقدمة لتقييمها وتوضيح إمكانية تطبيقها، ومن المقرر منح الفائزين جوائز قيمة، لافتًا إلى أنه يمكن للراغبين الاشتراك فى المسابقة بشكل فردى أو كفريق عمل، وينبغى عليهم إرفاق الملفات بصيغة PDF .