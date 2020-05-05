تسيير أولى رحلات عودة المصريين العالقين فى الكويت إلى القاهرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار الكويت الدولى فى الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت الكويت، أولى رحلات مصر للطيران الاستثنائية متجهة إلى القاهرة، وعلى متنها نحو 300 مواطن من المصريين العالقين في الكويت، فيما غادرت الرحلة الثانية بعدها بقليل، وعلى متنها أيضًا نحو 300 راكب.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، انطلاق الحافلات التي أقلت المصريين من مراكز الإيواء المخصصة للعالقين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، باتجاه مطار الكويت الدولي، قبل موعد إقلاع الطائرة بست ساعات، وبرفقتهم ممثلون عن البعثة الدبلوماسية المصرية لدى الكويت.

كما رصدت الإجراءات الدقيقة التي خضع لها المصريين العالقين في مطار الكويت الدولي؛ حيث خضعوا للتدابير الوقائية والاحترازية التي حددتها السلطات الصحية الكويتية، والتي تضمنت قياس درجات الحرارة قبل الدخول إلى المطار، والوقوف في مسافات متباعدة أثناء إنهاء إجراءات السفر، بالإضافة إلى تعقيم كافة الحقائب قبل وضعها بالطائرة؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت أمس الاثنين، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن اليوم، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الإيواء نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها.



وأشارت إلى أن السلطات المصرية، قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعالقين للعائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه، أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء، الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الإشاعات.