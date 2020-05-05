شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لركاب الدائرى.. أتوبيسات BRT لتخفيف الزحام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط وزارة النقل لتسيير أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لتخفيف الزحام المروى بطول هذا الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى. ونرصد كل ما تريد معرفته عن أتوبيسات الـ BRT وهذا المشروع وكيفية تنفيذه من خلال التقرير التالى:

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