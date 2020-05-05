شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الحكومة: نعمل على إعادة العالقين بالخارج قبل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تصريحات وزيرة الهجرة: نعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل عيد الفطر.

وزيرة الهجرة: نعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل عيد الفطر

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك جماعات مغرضة تحاول زعزعة ثقة المواطنين بالخارج فى الدولة المصرية، مشددة على أن الدولة المصرية لا تغلق وجهها أمام مواطن يرغب فى العودة إلى مصر.

بوابات تعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة وتطهير بالسجون لمواجهة كورونا

واصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير كافة السجون من خلال فرق الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة فى إطار الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بداية من ظهور ذلك الفيروس المستجد.

وزير الإعلام: بدء عودة المصريين العالقين فى الكويت ولن نترك مصريا خارج الحدود

أكد أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، أن المصريين العالقين من الكويت بدأوا فى العودة إلى البلاد بداية من اليوم الثلاثاء والدول الأخرى وفق أسبقيات للعمل فى هذا الملف، موضحا أن الأسبقية الأولى تخص الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين والاسبقية الثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول.

"التنظيم والإدارة" يطلق مسابقة الإبداع الحكومى "اخدم بلدك بفكرة"

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مسابقة الإبداع الحكومى "اخدم بلدك بفكرة" وفتح باب التقديم فيها أمام المواطنين، اعتبارًا من اليوم وحتى 30 يونيو المقبل، عبر التطبيق الإلكترونى http://innovate.caoa.gov.eg/ .

غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وشبورة بأغلب الانحاء والعظمى بالقاهرة 28

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع طفيف درجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء أن تظهر الشبورة المائية صباحا ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، كما تشهد السواحل الشمالية أمطار خفيفة صباحا وطقس لطيف مشمس، يكون معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد

المالية تتوقع ارتفاع نسبة الدين العام 5% بسبب تداعيات أزمة "كورونا"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد.

وزير الخارجية: الدولة تعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج فى أسرع وقت

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن الدولة تعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج فى أسرع وقت، الذين ينطبق عليهم الشروط ويعطى لهم الأولوية، وهناك فئة من المصريين فى دول الخليج فى ظل أزمة فيروس كورونا، وأدت الحاجة إلى عودتهم وفقد وظائفهم.

الحكومة: إتاحة الخدمات المُميكنة وتوصيل الوثائق المطلوبة للمنازل 30 يونيو

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة الراهنة.

العصار: "الاختيار" عمل وطنى عظيم وفيه رضا وحب وأتابعه يوميا

أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن مسلسل الاختيار عمل وطنى عظيم، قائلا: أتابعه يوميا، وذلك لما فيه من رسائل كثيرة تعبر عن روح الجيش المصرى، وبطولاته المتنوعة، قائلا:" مافيش حد فى مصر مش بيشوف المسلسل".

التعليم لطلاب 2 ثانوى: "إجابتكم محفوظة"

بعد شكاوى مغادرة منصة الامتحان..

أعلن بعض طلاب الصف الثانى الثانوى العام، خروجهم من منصة الامتحان الإلكترونى ومغادرتها قبل الانتهاء من أداء امتحان مادة الأحياء، موضحين أنه بعد محاولات كثيرة عادوا إلى سيستم الامتحان مرة أخرى، وبعضهم تعذر عودته إلى الامتحان.

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بدء الجسر الجوى لعودة العالقين المصريين بالكويت بسبب كورونا

تغادر مطار القاهرة اليوم، الثلاثاء، رحلتين طيران استثنائيتين تسيرهما الشركة الوطنية مصر للطيران، إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

التنمية المحلية: 5.2 مليون جنيه لإقراض 697 مشروعًا فى 13 محافظة

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن أن صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 697 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر بقروض بلغت 5.2 مليون جنيه فى 13 محافظة، منها 104 مشروعات منفذة فى 8 قرى من التى ينفذ بها مبادرة " حياة كريمة " وذلك فى محافظات ( اسيوط وسوهاج والوادى الجديد والأقصر ) بإجمالى استثمارات مليون جنيه.

وزير التعليم العالى: تنفيذ 22 تجربة اكلينيكية لإيجاد علاج لفيروس كورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن أنه وفقا لما نشره موقع "كلينيكال تريالز" http://clinicartlials.gov فإن مصر تعد هى الأولى بين دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية فى القيام بتجارب لمحاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مشيرًا إلى جهود الجامعات المصرية والمراكز البحثية فى القيام بمعظم التجارب الإكلينيكية على مستوى القارة الإفريقية، بواقع 22 تجربة إكلينيكية من أصل 30 تجربة قامت بها الدول الإفريقية.

المالية: توقعات بتراجع الفائض الأولى إلى 0.6% وارتفاع العجز الكلى إلى 7.8%

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التأثيرات المُتوقعة لأزمة جائحة فيروس كورونا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة فائض أولى بنسبة 2%، إلا أنه بعد هذه الأزمة فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.

مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة جديدة من واشنطن تقل 327 عالقا

استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، رحلة طيران تقل على متنها مصريين عالقين، قادمة من مطار العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن رحلات الطيران الاستثنائية، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا.

طلاب ثانية ثانوى يبدأون امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق إلكترونيا

بدأ قبل قليل طلاب الصف الثانى الثانوى العام، أداء امتحان مادتى الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ضمن اختبارات نهاية الترم الثانى والتى تتم من المنزل على التابلت إلكترونيا.

3 رحلات طيران استثنائية اليوم لإعادة عالقين مصريين من بغداد والهند وتنزانيا

تغادر القاهرة اليوم، الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية تسير اثنين منهما الشركة الوطنية مصر للطيران إلى كل من العاصمة العراقية بغداد، ومدينة دلهى بالهند، والرحلة الثالثة تسيرها شركة تابعة لوزارة الطيران المدنى إلى مدينة دار السلام بتنزانيا والعاصمة السودانية الخرطوم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزير الأوقاف: اختلال ميزان الأخلاق فى أى مجتمع إيذان بانهياره

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ضرورة أن يتحلى الإنسان بالأخلاق الحميدة قائلًا: "اختلال ميزان الأخلاق فى أى مجتمع إيذان بانهياره".

التعليم: منصة امتحان الفلسفة والأحياء للصف الثانى الثانوى تعمل بكفاءة

تداولت صفحات الفيس بوك، وجروبات طلاب الثانوى العام، أجزاء من أسئلة امتحان مادتى الفلسفة والمنطق والأحياء لطلاب الصف الثانى الثانوى والذى انطلق صباح اليوم من التابلت إلكترونيا، حيث يؤدى الطلاب اختبارات نهاية الترم الثانى بعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.

انخفاض 6 درجات بحرارة الجو اليوم وأمطار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26

يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء أن يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى، كما يتوقع الخبراء أن يشهد اليوم أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء .

وزير المالية فى البرلمان: نستطلع آراء الوزارات بشأن تحريك أسعار تقديم الخدمات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اقتصاديات تقديم الخدمات من الأمور التى حرص على بحثها منذ أن تولى الوزارة، قائلا: "وبالفعل قمت بتشكيل لجنة وقامت بإعداد دراسة مستفيضة وهامة، وشمل البحث توضيح الخدمات التى تتحملها الدولة بمفردها، والخدمات الأخرى التى يشارك المواطن فى تقديم تكلفتها مع الحكومة، والخدمات التى لم تحرك أسعارها منذ أمد طويل".