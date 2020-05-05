محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعاقبة عبد الله محمد، بالسجن لمدة 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات، في اتهامه بـ"التجمهر والتظاهر الوايلي".
كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهم التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجنايات" تعاقب متهما بالسجن 3 سنوات في "قضية تظاهر الوايلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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