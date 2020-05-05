"الجنايات" تعاقب متهما بالسجن 3 سنوات في "قضية تظاهر الوايلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعاقبة عبد الله محمد، بالسجن لمدة 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات، في اتهامه بـ"التجمهر والتظاهر الوايلي".

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهم التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة.