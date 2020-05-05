المشدد 7 سنوات لمتهم و3 لآخر في اتهامهما بـ"أحداث عنف النزهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إبراهيم آدم، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومحمود محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامهما بـ"أحداث عنف النزهة".
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت المتهم الأول بالسجن المؤبد، والمتهم الثاني غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع في قتل، والتجمهر واستعراض القوة.
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