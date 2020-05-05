المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية إمبابة الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، المتهم محمود فتح الله، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في إعاده إجراءات محاكمته في الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد بـ"خلية إمبابة الإرهابية".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتىمارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلل بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن إتهام حيازة الأسلحة النارية.