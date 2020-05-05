ضبط أطراف مشاجرة "موظفة تأمينات" وسيدتين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تداولت بعض صفحات موقع "فيس بوك" مقطع فيديو لمشاجرة بين سيدتين "شقيقتين" وموظفة بأحد مكاتب التأمينات الاجتماعية بالقاهرة؛ وقيام الموظفة بدفع لوح زجاج شباك الصرف مما أدى إلى كسره وإصابتها بجرح باليد. وبالفحص تبين أن السيدتين رفضتا الالتزام بتعليمات صرف المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلي؛ على إثر ذلك نشبت المشاجرة وقيام السيدتين بتصوير الواقعة وبثها عبر موقع "فيس بوك". تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيق.

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