بعد تبادل إطلاق النيران..ضبط عنصر إجرامي بعشة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة خلال إستهدافه بعشه بإحدى المدقات الترابية بطريق الإسكندرية الصحراوى بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحير. وأصيب العنصر الإجرامي نتيجة تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط بحوزته بندقية آلية.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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