لتبادل الخبرات والوقاية من الأمراض.. السجون ومكتب الأمم المتحدة ينظمان دورة تدريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نظم قطاع السجون بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دورة تدريبية عبر تطبيق وسيلة الاتصال الإلكتروني بشأن الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية داخل السجون ومكافحتها بما في ذلك فيروس "كورونا" وذلك على مدار ثلاثة أيام.

تتطرق الدورة إلى منظومة التعامل مع العدوى في السجون في ضوء ما تتخذه وزارة الداخلية من إجراءات وقائية واحترازية داخل السجون تتعلق بإجراء مسح طبي للسجناء بصفة دورية وعمليات تعقيم وتطهير للسجون والالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

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واستعرض خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر تقنية الاتصال الإلكتروني دليل الوقاية من فيروس "كورونا" في السجون وسُبل مكافحة انتشاره، وكذلك مكافحة الأمراض المعدية الأخرى والوقاية منها وضرورة الفحص المتواصل لنزلاء السجون.

تأتي تلك الدورة في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتقديم أوجه الرعاية الصحية والوقائية لنزلاء السجون، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وصحتهم وبما يضمن عدم انتشار أية أمراض وبائية بينهم ومن بينها فيروس "كورونا".

وتهدف الدورة أيضاً إلى تبادل الخبرات لرفع الوعي وصقل مهارات الضباط العاملين بقطاع السجون وما لديهم من معلومات حول سُبل الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما يمكنهم من أداء مهامهم في الحفاظ على سلامة وصحة نزلاء السجون.