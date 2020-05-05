محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بالعمرانية، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في حادث مقتل عامل على يد سائق "توكتوك" بسلاح أبيض إثر مشاجرة.
ذكر شهود العيان في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم صدم المجني عليه بـ"التوكتوك" الذي يقوده، فنشبت مشادة كلامية بينهما، وانصرف المتهم وعاد بعد دقائق بصحبته شخصين، أحدهما يرتبط بعلاقة قرابة به.
وأكمل الشهود في أقوالهم أن المتهم غافل المجني عليه أثناء وقوفه بالشارع، وسدد له عدة طعنات، ما أسفر عن مقتله في الحال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه يدعى "وليد" يبلغ من العمر 32 سنة، وله اثنين من الأبناء، أحدهما طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة عاجز عن السمع أو الكلام.
البداية عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، بشارع المستشفى بالعمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين مقتل عامل، على يد سائق "توكتوك"، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر الشهود في مقتل عامل بالعمرانية: "المجني عليه عاتب السائق فقتله بالسكين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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