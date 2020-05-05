التنمية المحلية: استرداد 4.2 مليون م2 و14 ألف فدان بمختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته بالمحافظات من تعديات تتعلق بالاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة منذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال الفترة من 25 مارس الماضي حتى 4 مايو الجاري، بلغت حوالي 4 ملايين و267 ألف متر مربع، و14528 فدانا بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية .

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي، اليوم الثلاثاء، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات حتى الآن بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والمخالفات الزراعية والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال الظروف الحالية التي تمر بها الدولة خلال تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وإقامة مبانِ وأسوار والزراعة عليها.

وقال اللواء شعراوي، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن نجحت في إزالة 5579 حالة تعدِ على أملاك وأراضي الدولة خلال 41 يومًا منذ بداية إزالة التعديات .

وأشار التقرير، إلى أن المحافظات نجحت في إزالة 4367 حالة تعدِ بالبناء على أراضي أملاك الدولة واسترداد حوالس 4 ملايين و267 ألف متر حتى 4 مايو الجارس.

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كما تم إزالة 1212 حالة تعدِ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 14528 فدانا، فضلا عن إزالة 5180 حالة لمخالفات البناء على مساحة 607 آلاف متر مربع.

وتم إزالة 10149 حالة لتعديات بالبناء على 3311 فدانا أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين .

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود كافة المحافظات في استرداد حقوق وممتلكات الدولة كاملة خلال الفترة الماضية .

وشدد شعراوي، على ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل قوة في هذا الملف للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أية مخالفة والتصدي بحسم لأي تعديات في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لنتائج الإزالات والمتابعة اليومية لرئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .