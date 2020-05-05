27 سؤالًا في ساعتين!.. طلاب ثانية ثانوي يشكون صعوبة الفلسفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اشتكى عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي "الشعبة الأدبية"، اليوم الثلاثاء، صعوبة امتحان الفلسفة والمنطق، الذي عُقد اليوم ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال الطلاب إن امتحان الفلسفة صعب جدًّا وتعجيزي ومحبط، مشيرين إلى أن الامتحان تضمن أسئلة مقالية كثيرة، والقلم لم يسعفهم في الإجابة.

وتابع أحد الطلاب: "إزاي نحل امتحان فيه 27 سؤالًا في ساعتين فقط، والسؤال لوحده عايز ساعة وربع.. لو عايزين تسقطوني سقطوني".

Advertisements

ونوه أحد الطلاب بصعوبة الامتحان، قائلًا: "والله أنا مش عارف أحل، كأني أول مرة أشوف امتحان فلسفة، وكأني مافتحتش المنهج".

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، بإجمالي 573 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، الامتحانات على فترتين، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، حسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويؤدي الامتحانات في الفترة بين الساعة ٩ صباحا و١٢ ظهرًا طلاب محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء.

أما في الفترة بين الساعة ١٢ ظهراً و٣ عصراً، فيؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.