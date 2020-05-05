القلم والمدة الزمنية وطريقة الأسئلة.. طلاب ثانية ثانوي يشكون صعوبة "الأحياء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اشتكى طلاب الصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية"، اليوم الثلاثاء، صعوبة امتحان الأحياء؛ حيث أدّوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتَي الأحياء والفلسفة، إلكترونيًّا من المنازل.

وقال عدد من الطلاب: إن الامتحان كان صعبًا للغاية وطويلًا، بما لا يتناسب مع الوقت المحدد له، إضافة إلى أنه تضمن أسئلة مقالية طويلة، فضلًا عن الأسئلة غير المباشرة في الاختيار من متعدد.

واشتكى الطلاب من استخدام القلم الإلكتروني في الإجابة عن الأسئلة المقالية للامتحان، معربين عن استيائهم من ردائة القلم في الكتابة على التابلت، مشيرين إلى أن الوزارة وعدت بحل هذه المشكلة ولم تنفذها.

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بينما سخر الطلاب من بعض الأسئلة التي تتطلب معرفة تأثير ساندويتش المربى على الكليتين لمريض سكري، معتبرين أن السؤال موجه إلى طالب طب وليس طالب ثانوية عامة.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، بإجمالي 573 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، الامتحانات على فترتين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، حسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويؤدي الامتحانات في الفترة بين الساعة ٩ صباحا و١٢ ظهراً طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما في الفترة بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً، فيؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.