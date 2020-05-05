لازم أعرف كل جنيه راح فين.. وزير المالية يتعهد للنواب بترشيد الإنفاق الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه ملتزم أمام النواب بالإستجابة لمطالبهم في ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، والعمل على التقدم بأي تشريعات للبرلمان، معقبًا: "سأكون حريصًا على معرفة كل جنيه رايح فين.. وسنأخذ كل ما قاله النواب بكل جدية، وأنا ملتزم بذلك".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأوضح معيط أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بتقديم تقرير إلى اللجنة عن بعض القطاعات التي تأثرت حصيلة الضرائب منها، متابعًا : "هناك حقائق واضحة زي عين الشمس، فعلى سبيل المثال لا يوجد رسوم على تذاكر الطيران والمغادرة"، مطالبًا النواب بتقديم تقرير عن القطاعات المختلفة بعد شهر من الآن.

ونوه وزير المالية بأن هناك مشكلات كبيرة واجهت تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ولم يتم تحصيلها بشكل سليم؛ حيث كُشف عن تهرب كبير، ونسعى لزيادة موازنة الدولة من حصيلة القيمة المضافة؛ ولكن في الوقت ذاته نجد أن هناك اتفاقيات أبرمتها الدولة تعفي من الضريبة؛ مثل زيرو جمارك، وغيرها.

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وذكر معيط أن ضريبة القيمة المضافة تأثرت أيضًا بانخفاض سعر الدولار؛ حيث كان يتم حساب القيمة بسعر الدولار 18 جنيهًا، وعندما انخفض إلى 15 جنيهًا انخفضت نسبة القيمة أيضًا، لافتًا إلى أن الاستهلاك أيضًا انخفض بعد الإصلاح الاقتصادي، والقاعدة الحاكمة هى أنه كلما قل الاستهلاك قلّت قيمة الضريبة المضافة، فضلًا عن تأثرها أيضًا بانخفاض التضخم.

وكشف الوزير عن اتخاذ الوزارة عددًا من الإجراءات التي أسهمت فى تحصيل مبالغ خيالية تقدر بمئات الملايين كانت تضيع على الدولة؛ منها قيام أصحاب المنشآت تسجيل فروع الشركات مع الأصل؛ حيث كانت الفروع هى التي تحقق المكاسب الكبيرة.

وفي ما يخص مشكلة التعيينات بمصلحة الضرائب، اعترف الوزير بوجود مشكلة في القيادات؛ لأن أهم ما تقوم عليه فكرة تحصيل الضرائب هي الحصر والفحص، وذلك يحتاج إلى جيل معين، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك واجهت صعوبة كبيرة في انتداب الموظفين لها رغم حاجتها الشديدة، وكانت تلك المشكلات تتمثل في أن كل هيئة تواجه عجزًا.

وتابع معيط: "حددنا العمل لمدة سنة بمصلحة الجمارك. ورغم أننا لدينا مشكلة في الدرجة الوظيفية؛ حيث تتمسك كل جهة بدرجتها، فإننا نسعى لحلها مع جهاز التنظيم والإدارة".