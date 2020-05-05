مصر | إحالة تشكيل عصابى للجنايات لادارته مصنع أقراص مخدرة بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة تشكيل عصابى للجنايات لادارته مصنع أقراص مخدرة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة حوادث حلوان الكلية تشكيل عصابي لقيامهم بتحويل شقة سكنية إلى مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة إلى محكمة الجنايات.

البداية تعود عندما وردت معلومات لرئيس مباحث المعصرة بتواجد تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص يديرون مصنع المخدرات بمنطقة الرشاح لإنتاج وتصنيع الأقراص المخدرة.

ومن خلال التحريات تبين قيام كل من"ن.م" مقاول و"م.و" عاطل و"هـ.ف" بالاتجار بالمواد المخدرات متخذين من مسكنهم مسرحًا لبيع تلك السموم وتحويل شقة سكنية لمصنع لإنتاج البرشام والأقراص المخدرة "ترامادول".

وتم ضبط 3 عاطلين داخل مصنع وبحوزتهم 3 ماكينات كبيرة لتصنيع الإقراض المخدرات وجوالات من مواد التصنيع وعدد من الأقراص المخدرات وسيارة ملاكى لتوزيع البضاعة للعملاء، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة.

بمواجهتم أمام العميد علاء بشندي، رئيس العمليات بالمديرية، أقرّوا بإدارتهم مصنع المخدرات وقيامهم بعمل الأقراص المخدرات وترويجها على العملاء بمنطقة جنوب القاهرة.

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وبالكشف على المتهمين تبين بعلاقتهم بإدارة أحد مصانع المخدرات وتم مداهمته أثناء حملة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط مصنع لإنتاج الحشيش في الشرقية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصص فى تصنيع وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش والبانجو.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصصوا فى إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لإنتاج كمبيات كبيرة منه وترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أمكن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعثر بحوزتهم على (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – 250 جرام لمخدر الحشيش مجهز ومعد للترويج – كمية من مسحوق بودرة نبات البانجو المخدر وزنت 2،500كيلو جرام – 5 إسطمبات تستخدم فى كبس مخدر الحشيش – ماكينة فرم كهربائية – 2 أوانى معدنية تستخدم فى العجن والتصنيع – مبلغ مالى – 3هواتف محمولة – 2 دراجة نارية "بدون لوحات")، وبمواجهتهم أقرا بمزاولة نشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الهارب فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.