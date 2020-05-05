أخبار مصر | الزراعة: تطهير 77295 منشأة حكومية للوقاية من كورونا

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقيه تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يفيد قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بتطهير عدد 77295 من المنشأت فى كافة الجمهورية، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير أنه تم تطهير عدد 97 في محافظة أسوان، وفى محافظة السويس تم تطهير 15 منشأة، وفى محافظة بورسعيد عدد الجهات التي تم تطهيرها 122 جهة، أما فى محافظة القاهرة فعدد الجهات التي تم تطهيرها 305 جهة، محافظة المنوفية تم تطهير 1347 جهة، محافظة الجيزة عدد الجهات التي تم تطهيرها 19028منشاة، وفي محافظة البحيرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 1488 محافظة الإسماعيلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 192، محافظة الوادى الجديد عدد الجهات التى تم تطهيرها 1305، محافظة مطروح عدد الجهات التى تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التى تم تطهيرها 2171، محافظة بنى سويف عدد الجهات التى تم تطهيرها 319، محافظة البحر الأحمر عدد الجهات التى تم تطهيرها 946.

ويستكمل التقرير عدد الجهات التى تم محافظة الدقهلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 932جهة، محافظة الفيوم عدد الجهات التى تم تطهيرها 897منشأة، محافظة قنا عدد الجهات التى تم تطهيرها 196 جهة، محافظة الإسكندرية عدد الجهات التى تم تطهيرها 219 منشاة، محافظة الشرقية عدد الجهات التى تم تطهيرها 21317، محافظة الغربية عدد الجهات التى تم تطهيرها 8335، محافظة دمياط عدد الجهات التى تم تطهيرها 394.

محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التى تم تطهيرها 303، محافظة الاقصر عدد الجهات التى تم تطهيرها 12860، محافظة المنيا عدد الجهات التى تم تطهيرها 1007، محافظة أسيوط عدد الجهات التى تم تطهيرها 2427، محافظة سوهاج عدد الجهات التى تم تطهيرها 699، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 11، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 63، حيث وصل إجمالي ما تم تطهيرها في الفترة من 14 مارس 2020 حتى 3 مايو 2020 إلى 77295.