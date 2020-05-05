أخبار مصر | وزير المالية أمام البرلمان: ننظر لكل جنيه ننفقه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير المالية أمام البرلمان: ننظر لكل جنيه ننفقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعي لمزيد من دمج الهيئات لتعظيم لنفقات العامة، موضحا أن هناك توجيه للحكومة ببحث مستقبل الوزارات في مرحلة متقدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية.2020/2021، مضيفًا "لن أسمح بانشاء هيئات جديدة".

وقال "معيط": الاتجاه يسير نحو دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاصات، جاء ذلك ردا على مطالبات أعضاء البرلمان بصورة ترشيد النفقات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، قائلًا "نراجع الانفاق والإيرادات وسيكون هناك حوارات مع الحكومة لمزيد من ترشيد الانفاق الى أقصى قدر ممكن وهيكلة هذا الوضع، مضيفاُ " ننظر لكل جنيه ننفقه أين يذهب في هذا الوضع الصعب.

وقال وزير المالية، لأعضاء لجنة الخطة والموازنة إن الحكومة سترسل بيان خلال شهر حول تاثيرات ازمة كورونا على عدد من القطاعات في ضوء المستجدات وتراجع بعض الموارد الخاصة بالضرائب، مضيفًا أن هناك تنسيق وتعاون مع صندوق النقد الدولي في ملف " خطة الإيرادات المتوسطة " والدعم الفني.

وأضاف "نحتاج نظرتهم الدولية في مجال إصلاحات المالية العامة وادارة الدين من خلال إنشاء وحدات بالتعاون معهم مثل وحدة المراجعة ووحدة رفع كفاءة ادارة الدين العام ومستمرين في التنسيق معهم طلبنا منهم مؤخرا تمويل هم لا يتأخروا علينا في ملف الدعم الفني"، مشيرًا إلي أن هناك تشريعات تدرسها الوزارة مثل تعديلات قانون الصكوك الذي يوجد داخل المجلس الوزراء و.تعديلات المالية العامة وقانون القيمة المُضافة لحل مشكلة بعض الصناعات مثل الورق.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى أمس.

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وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الاثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.