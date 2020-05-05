أخبار مصر | انتظام صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر انتظام صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدي لبنك ناصر الإجتماعي، إنتظام صرف المعاشات لليوم الرابع علي التوالي بجميع فروع البنك المنتشرة في انحاء الجمهورية وتتم متابعة عمليات الصرف علي مدار اليوم والعمل علي حل اي شكوي من أصحاب المعاشات والقائمين علي الصرف.

وأضاف فاروق أنه بناء علي توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، تم تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام منعا لزحام المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح فاروق أن إجمالي الصرف حتى مساء أمس الاثنين الموافق الرابع من مايو من جميع فروع البنك بلغ 252الف و621 ألف عميل بقيمة إجمالية 544مليون و364 ألف جنيه تقريبا باجمالي حركات 335الف تقريبا، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي في اليوم الأول الموافق يوم الجمعة الأول من مايو 41الف و822 عميل باجمالي مبلغ 102مليون و433 الف جنية بينما تم في اليوم الثاني الصرف لعدد 25 الف عميل بقيمة اجمالية 53مليون و461الف جنية كما تم الصرف في اليوم الثالث لعدد مليون و135الف عميل باجمالي مبلغ 247مليون و501الف جنيه وفي اليوم الرابع تم الصرف لعدد 71الف و755عميل باجمالي مبلغ 140مليون و968الف جنيه.

وأشار فاروق إلي أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وإداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات داخل الفروع، حيث تم الحرص علي إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات منها الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ فوري بجانب كل منافذ فوري بلس وكذلك الصرف من خلال ماكينات الصراف اللآلي سواء تخص البنك او البنوك الأخري.

بالإضافة إلي الصرف من داخل فروع البنك البالغ عددها 93 فرع في كافة انحاء الجمهورية، وذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهه فيروس كورونا المستجد كما تم الحرص علي فتح أبواب البنك اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا مع توفير مقاعد إنتظار خارج الفرع يراعي بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع هذا بالإضافة إلي تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة في أماكن إنتظارهم خارج الفرع.

