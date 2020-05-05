أخبار مصر | بينهم 12 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 565 شابا بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر بينهم 12 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 565 شابا بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 565 شاباً من بينهم 12 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة سوهاج ، وذلك من 1673 شاباً باحثاً عن العمل، منهم 48 من ذوي الهمم، فضلا توفير 52 فرصة عمل بمدن المحافظة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال مارس الماضي بزيادة عدد المشتغلين 400 عامل غير منتظم واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبي لـ 153 عاملا، ورعاية اجتماعية لـ 7 حالات وفاة ، و18 مواليد ، وحالتين زواج، وثلاث عمليات جراحية ، ليصبح المستفيدين من الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح وكافة المميزات بهم إلي 4000 ألاف عامل.

وقال الدكتور هشام أبو زيد، مدير المديرية، إن المديرية قامت قبل تعليمات الوزير بإيقاف العمل مؤقتا اعتبارا من 25 مارس الماضي بخطط التفتيش الدوري المعمول بصفة مؤقتة لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل علي 760 منشأة، وتحرير 48 محضرا للمنشآت المخالفة بعد اعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

كما تم القيام بـ 29 حملة نهارية و8 ليلية، فضلا عن 410 حملات مراقبة ساعات العمل، بالإضافة إلي بحث 3 شكوي عمالية والتصرف فيها سواء بإزالة أسبابها أو اتخاذ محاضر بشأنها.

وأشار مدير المديرية إلي أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش علي 125 منشأة كثيفة العمالة ، وتم منح 91 منشأة المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وتم إعادة التفتيش علي 317 منشأة ، وتم منح 91 منشأة أخري المهلة القانونية، كما تم عمل 110 عقود تدرج مهني للصبية بالمنشآت ويتم متابعة ذلك من خلال مفتشي العمل.

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القوى العاملة تنفى شائعة فتح التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة

وللمرة الثالثة علي التوالي تجدد وزارة القوي العاملة نفيها علي ما أثير عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من المغرضين وأهل الشر على خلاف الحقيقة، من أن هناك مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه ليس هناك أي مبادرات لهذه الفئة من العمالة من خلال وزارة القوي العاملة ، وأن الروابط التي تطرح من خلالها هذه الأكاذيب مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

وتؤكد وزارة القوي العاملة أنه ليس هناك أي أرقام للاستعلام عن استحقاق منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة غير رقم الخط الساخن 142 الذي حددته وزارة الاتصالات.

وأوضحت وزارة القوي العاملة، أن صرف المرحلة الأولي من منحة الـ 500 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الماضي، أعقبها استكمال لمرحلة الصرف اعتبارا من يوم الأحد 26 إبريل وتستمر حتى 10 مايو الجاري في فروع البنك الزراعي المصري، أما في فروع البريد فيتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو على أن يستأنف مرة أخرى من 11 إلى 14 من الشهر ذاته، منوها إلي أن كل مستحق تصله رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وطمأنت وزارة القوي العاملة المستحقين بأن صرف المنحة لهم سيكون خلال الأيام الأربع المذكورة، وذلك قبل البدء في صرف الدفعة الثانية التي من المقرر أن تبدأ من 11 إلي 18 مايو الجاري وفقا لقرار اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها وزارات القوى العاملة ، والتخطيط ، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية.

وأهابت وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشددة علي أن أي بيان رسمي يصدر عن الحكومة سوف يتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفى كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.