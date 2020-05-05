أخبار مصر | أحمد موسى وعمرو أديب أول المتبرعين لحساب الطوارئ بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد موسى وعمرو أديب أول المتبرعين لحساب الطوارئ بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن أن الإعلامي أحمد موسى هو أول المتبرعين لحساب الطوارئ والحالات الحرجة، والذي كان قد اتخذ المجلس قرارًا بفتحه منذ أيام.

وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن النقابة تلقت اتصالات من العديد من الصحفيين للتبرع من عدد من كبار الإعلاميين، أبرزهم من عمرو أديب ولميس الحديدي ومجدي الجلاد، بالإضافة إلى عدد من كبار الكُتاب.

وكان قد أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن فتح النقابة لحسابٍ بالمصرف المتحد، لتلقي مساهمات الصحفيين، ومن يرغب غيرهم لصالح "حساب الطوارئ والحالات الحرجة"، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019.

وقال "رشوان" في بيان له، أمس، إن ذلك بخلاف الخصم الاختياري من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالزملاء أعضاء النقابة، مؤكدًا أنه تم إيداع مبلغ 200 ألف جنيه، كان قد قرر مجلس النقابة المساهمة به، في هذا الحساب.

وناشد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، مجددًا، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بالمساهمة في الحساب وسرعة تسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.

وجاءت بيانات الحساب كالتالي: المصرف المتحد، حساب رقم 1021626888024.

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وكان قد أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن قرار مجلس النقابة، ببدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء حساب الطوارئ والحالات الحرجة، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019.

وقال نقيب الصحفيين في بيان سابق له، إنه تم إعداد استمارة موافقة على المساهمة، للتوقيع عليها ممن يرغب من أعضاء النقابة بخصم مبلغ خمسين جنيهًا شهريًا من قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، بدءًا من شهر مايو 2020 ولمدة 6 أشهر، أو 9 أشهر أو 12 شهرًا، بحسب اختيار كل عضو.

وأصدر نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بيانًا تكميليًا للبيان الصادر بشأن إنشاء حساب "الطوارئ والحالات الحرجة" بنقابة الصحفيين، للإجابة عن استفسارات عديدة حوله، وتضمن التوضيحات التالية:

أولًا: يمكن للزملاء إرسال صور الاستمارات الموقعة منهم إما بطريق الواتساب أو الإيميل، على أن يسلموا أصل الاستمارة فيما بعد بمقر النقابة أو يقوموا بإرسالها بالبريد المسجل:

ثانيًا: بناءً على رغبة بعض الزملاء في المساهمة بخصم مبلغ يزيد عن الخمسين جنيها شهريا من بدلهم ولمدة أطول من 12 شهرا، سيتم وضع استمارة أخرى مفتوحة المبلغ والمدة ليحددهما من يرغب من الزملاء، ويقوم بإرسالها بالطرق الموضحة عاليه.

ثالثًا: لمن يرغب من أعضاء النقابة وغيرهم في المساهمة بالحساب مباشرة، سيتم إعلان اسم البنك ورقم الحساب به مساء الأحد القادم 3 مايو.