أخبار مصر | وزير المالية يتعهد للنواب بترشيد الإنفاق الحكومي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير المالية يتعهد للنواب بترشيد الإنفاق الحكومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إنه ملتزم أمام النواب، بالاستجابة لمطالبهم فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، والعمل على التقدم بأى تشريعات للبرلمان قائلا: سأكون حريصا على معرفة كل جنيه.. وسنأخذ كل ما قاله النواب بكل جدية وأنا ملتزم بذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020_2021.

وأوضح الوزير، أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بتقديم تقرير للجنة عن بعض القطاعات التى تأثرت حصيلة الضرائب منها، متابعا:" هناك حقائق وواضحة زى عين الشمس فعلى سبيل المثال لايوجد رسوم على تذاكر الطيران والمغادرة " مطالبا النواب بتقديم تقرير لهم عن القطاعات المختلفة بعد شهر من الآن.

وأكد الوزير، أن هناك مشاكل كبيرة واجهت تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ولم يتم تحصيلها بشكل سليم حيث كشفت المكينة تهرب كبير ونسعى لزيادة موازنة الدولة من حصيلة القيمة المضافة، ولكن فى الوقت ذاته نجد أن هناك اتفاقيات أبرمتها الدولة تعفى من الضريبة مثل زيرو جمارك وغيرها.

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وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تأثرت أيضًا بإنخفاض سعر الدولار حيث كان يتم حساب القيمة بسعر الدولار 18 جنيها وعندما انخفض إلى 15 جنيها انخفضت نسبة القيمة ايضا، لافتا إلى أن الاستهلاك أيضا انخفض بعد الإصلاح الإقتصادى والقاعدة الحاكمة هى أنه كلما قل الإستهلاك قلت قيمة الضريبة المضافة فضلا عن تأثرها ايضا بانخفاض التضخم.

وكشف الوزير عن اتخاذ الوزارة عدد من الإجراءات التى ساهمت فى تحصيل مبالغ خيالية تقدر بمئات الملاتيين كانت تضيع على الدولة، منها قيام أصحاب المنشأت تسجيل فروع الشركات مع الاصل، حيث كانت الفروع هى من تحقق المكاسب الكبيرة.

وفيما يخص مشكلة التعيينات، بمصلحة الضرائب أعترف الوزير بوجود مشكلة فى القيادات، لأن أهم ما تقوم عليه فكرة تحصيل الضرائب هى الحصر والفحص وذلك يحتاج جيل معين، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك واجهت صعوبة كبيرة فى انتداب الموظفين لها رغم حاجاتها الشدية، وكانت تلك المشكلات تتمثل فى أن كل هيئة تواجه عجز.

وتابع "حددنا العمل لمدة سنة بمصلحة الجمارك ورغم إننا لدينا مشكلة المشكلة فى الدرجة الوظيفية حيث تتمسك كل جهة بدرجتها ولكن نسعى لحلها مع جهاز التنظيم والإدارة".