أخبار مصر | لتجنب كورونا.. متى يجب عليك غسل اليدين (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر لتجنب كورونا.. متى يجب عليك غسل اليدين (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غسل اليدين هو أحد الإجراءات الأكثر فعالية للحد من انتشار مُسبِّبات الأمراض، وللوقاية من العدوى، بما في ذلك العدوى بفيروس كورونا (كوفيد_19).

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، خلال إنفوجرافيك نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "متى يجب غسل اليدين".

1_ قبل وأثناء وبعد اعداد الطعام

2_ قبل تناول الطعام

3_ بعد السعال أو العطس

4_ قبل وبعد رعاية شخص مريض

5_ بعد استخدام دورة المياه

6_ قبل تغيير حفاضات الأطفال

7_ بعد لمس الحيوانات

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8_ بعد لمس القمامة

تعافي 70 حالة مصابة بكورونا

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.