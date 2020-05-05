أخبار مصر | وزيرة التضامن: منح 2340 حالة معاشات استثنائية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: منح 2340 حالة معاشات استثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعا برئاسة نيڤين القباج وزير التضامن الإجتماعي، وأعلنت اللجنة عن الموافقة على منح معاشات إستثنائية لعدد 2340 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة والتي استلزم الأمر البت فيها.

وقالت القباج أن الحالات التي تم الموافقة عليها تشمل الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف.

كما أضافت الوزيرة أنه سيتم تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديرًا لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد، بالإضافة للحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام.

هذا وبدأت وزارة التضامن الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، عملية صرف المعاشات للفئة الثانية ممن يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، صرف معاشات شهر مايو على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص.

وشهد أمس الأثنين إنتظام عمليات صرف المعاشات في أخر أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت فى اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية " " ATM اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق الاول من مايو، على أن يتم بداية من الاحد صرف المعاشات المحولة على البنوك، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة.

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- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو.

- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الثلاثاء والاربعاء الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو.

- اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الخميس والسبت ( 7 – 9 ) مايو.

- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 10 مايو.

-فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الاحد الموافق 10 مايو.

وبلغت عمليات الصرف من ماكينات الصرف الآلي عدد ٨١٤.٦٠٠ ألف حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد عن ٩٣٤ مليون جنيها.

