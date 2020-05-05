شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل المدينة الجامعية ببني سويف لاستقبال الحالات المستقرة من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل، لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت إيجابيتها لفيروس «كوفيد ١٩» وحالتها مستقره ولا تحتاج لدخول المستشفيات.

واجتمع محافظ بني سويف بوكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، لمتابعة مستجدات والتطورات في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، ومراجعة التدابير والاجراءات المنفذة والاستعدادات لكل السيناريوهات المحتملة، وذلك في اطار تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في هذا الشأن.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم الاستعداد لهذه الخطوة مسبقا لتشغيل مقر المدينة الجامعية لاستقبال الحالات الايجابية المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسؤولة عن نقل الحالات الايجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تجهيز الفرق الطبية بكامل طاقتها بالمدينة الجامعية لاستقبال الحالات، بجانب توافر المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة.

استقبال حالات كورونا المستقرة داخل المدينة الجامعية في بني سويف

استقبال حالات كورونا المستقرة داخل المدينة الجامعية في بني سويف

استقبال حالات كورونا المستقرة داخل المدينة الجامعية في بني سويف