شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تعلن عن 4 حالات إصابة بـ«كورونا» بهيئة التمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الزقازيق، في بيان لها، الثلاثاء، أن الفحوصات المعملية أثبتت إيجابية إصابة 4 حالات بفيروس كورنا المستجد من أعضاء هيئة التمريض بمستشفيات الجامعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة طبقا للبروتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تم عزل المصابين بمستشفى العزل بمبنى عناية الباطنة بأجر بمستشفى الجامعة، فضلاً عن رصد المخالطين ومتابعتهم وتعقيم وتطهير أماكن عملهم بالكامل.

وأضاف البيان أنه «قد تأكد أن العدوى قد انتقلت لهم من خارج الجامعة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية».

ومن جانبه، أوضح الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، أنه قد تم إعداد خطة استباقية وتجهيز عدد من المنشآت التابعة للجامعة لتحويلها إلى حجر صحي واستخدامها كمستشفى عزل، حيث تم تجهيز مبنى المستشفى الاقتصادي بكامل إمكانياته بسعة 32 سريرا، و6 أسرةعناية، ومعمل خاص لإدارته في حالة تفشي الفيروس، بالإضافة إلى إعداد خطة طبية إضافية لتخصيص مستشفى بسعة 250 سرير إقامة، و26 سرير عناية مركزة، و24غرفة عمليات مجهزة، وتجهيز قسم عناية الباطنة بأجر لتشغيلها كعناية عزل، فضلاً عن خطة تجهيز منشأت المدن الجامعية لإمكانية إستغلالها للعمل كمستشفى عزل للحالات الإيجابية المستقرة التي لا تحتاج إلى رعاية طبية مركزة وتدخلات تنفسية وتنفس صناعي.