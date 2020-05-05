شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يواصل أعماله لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل الهلال الأحمر المصري في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للأسبوع السادس على التوالي من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الاحمر، تمكنت فرق المتطوعين هذا الأسبوع من تقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 185 حملة تطهير وتعقيم لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

كما قام الهلال الأحمر المصري بتنظيم 188 حملة موسعة استهدفت أعمال تنظيم جموع المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في 22 محافظة .

وتضمنت هذه الأعمال أيضا 154 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى، قام بتنفيذ تلك المهام 964 متطوع يوميا بإجمالي ساعات عمل 52596 ساعة على مدار الأسبوع.

يقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات وذلك من خلال ٥٤٧٢ متطوع تم تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

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