«روتاري نايل فالي» يوزع مستلزمات الحماية على مستشفيات العزل بالجيزة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام نادي روتاري كايرو نايل فالي، ممثلا في هالة حمدي، ووسيلة طه، بتوزيع مستلزمات الحماية على مستشفيات العزل بمحافظة الجيزة.

بدأت الرحلة بمستشفى حميات إمبابة، حيث تم تسليم ٦٠ صندوق أحمر من مستلزمات الوقاية الشخصية (تشمل بدل وأغطية رأس وقفازات وأحذية وخلافه)، إلى الطاقم الإداري، وقدمت المستشفى جزيل الشكر لنادينا.

جاءت المحطة الثانية في معهد القلب، حيث استقبلنا عميد المعهد، الدكتور محمد أسامة، الذي استلم ٣٠ مجموعة من المستلزمات من أقنعة وبدل حماية وغيره.

وكانت المحطة الأخيرة واحدة من أهم مستشفيات العزل، وهي مستشفى العجوزة، حيث قدمنا بكل التعاطف نفس العدد من مجموعات الحماية كمعهد القلب، وهو ٣٠ مجموعة حماية.

وجاء ذلك في إطار مساهمة نادي روتاري كايرو نايل فالي في خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي أسهم فيها كل أعضاء النادي بكل الحب لمساعدة الجيش الأبيض من الدكاترة والممرضين والعاملين في هذه الجهات لمواجهة هذا الفيروس الخطير.

وفي النهاية تقدم النادي بالشكر لجيهان نبيه على مجهودها الكبير، ود.غادة قزامل، اللتان بذلتا مجهود هائل لتسهيل الخدمات اللوجستية لهذه المبادرة.

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نادي روتاري كايرو نايل فالي يوزع مستلزمات الحماية على مستشفيات العزل بالجيزة

نادي روتاري كايرو نايل فالي يوزع مستلزمات الحماية على مستشفيات العزل بالجيزة