شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز أبوتيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال رصف الطرق بقرية نزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية بمواقع العمل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بعدد 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بنزلة باقور وأعمال رصف بأبوتيج

رافقه خلال الجولة المهندس يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونواب ومساعدي رئيس المركز ومحمد نصير رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور.

حيث تفقد المحافظ أعمال رصف طريق نزلة باقور – المطيعة بطول 1 كم حيث تابع أعمال وضع التربة الزلطية على الطريق تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والذى يجرى تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قطاع الرصف ورفع كفاءة الطرق مصدرًا تعليماته لرئيس القرية بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف وإستلام الأعمال وفقًا للاشتراطات والمواصفات القياسية ونهو الأعمال في توقيتاتها المحددة.

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بنزلة باقور وأعمال رصف بأبوتيج

وأكد محافظ أسيوط إلى استمرار العمل بجميع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى والتي تستهدف 60 قرية كأولوية أولى للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل لهم.

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بنزلة باقور وأعمال رصف بأبوتيج

وتفقد الوحدة الصحية بقرية نزلة باقور والتي سيجرى اعادة بنائها وفقًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ أعمال تطوير وتجهيز عدد 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا بقيمة 384 مليون جنيه بمدة تنفيذ 7 أشهر.

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محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بنزلة باقور وأعمال رصف بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بنزلة باقور وأعمال رصف بأبوتيج