شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: خروج الحالة الرابعة من «عزل إسنا» بعد تعافيها من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خروج إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا من مستشفى العزل بإسنا بعد تعافيها، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفيات حتى الآن 4 حالات جميعهم من مركز الداخلة.

وقال «الزملوط» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم نقل ٩ حالات من المصابين الذين ثبتت إصابتهم خلال الأيام الماضية إلى مستشفيات العزل بأبوتيج والأقصر، وجار التنسيق مع الوزارة لنقل ٤ حالات أخرى، مشيرًا إلى أن المحافظة سجلت 32 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا، وهناك حالتين وفاة، وأن هناك حالة إيجابية بمدينة الخارجة، و31 حالة أخرى بمركز الداخلة، وتم توزيعهم على مستشفيات إسنا وملوى وأبوتيج للعزل.

وأشار إلى أن جميع الحالات المصابة حالتها مستقرة، ويتم الاطمئنان عليها أولًا بأول، ومتابعة الحالات المخالطة لهم، والتي تم إجراء عزل صحي لهم داخل منازلهم.