شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يسلم 80 عقدا لتقنين أراضي واضعي اليد بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم ٨٠ عقد من عقود الدفعة الأولى لواضعي اليد على أملاك الدولة بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين.

وقامت المحافظة بتوزيع الكمامات على أصحاب العقود قبل الدخول لقاعة التسليم والتنبيه بالتباعد وترك مسافات بين الحضور تطبيقا للإجراءات الاحترازية لتجنب انتقال عدوى كورونا، وبدأت فعاليات توزيع عقود التقنين بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن وجرى توزيع العقود وسط هتاف تحيا مصر.

وقال المحافظ أن حجم التيسيرات الممنوحة خلال الفترة الحالية بمثابة فرصة ذهبية لكل المواطنين الذين تقدموا بطلبات التقنين في ظل التوجيهات الصادرة للجان المختصة بإعادة التسعير ليكون هناك تخفيض وعدم مغالاة في الأسعار، وأيضاً خفض مقدمات التعاقد إلى 15 % بدلاً من 25 % من إجمالي ثمن الأرض، كما قامت المحافظة بتخفيض الأسعار بمعظم المناطق من 35 إلى 50 %، علاوة على كافة التسهيلات الممكنة التي لا تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة ومنها رفع رسوم المرافق ومراجعة أسباب رفض بعض الطلبات لإمكانية إدراج القانوني منها.

وشدد اللواء أشرف عطية على أنه بالتوازي ستكون هناك إجراءات رادعة للمتقاعسين من أصحاب طلبات التقنين الذين لم يقوموا خلال الفترة الحالية بدفع رسوم الفحص والمعاينة، حيث سيتم تنظيم حملات مكبرة بكل حزم لإزالة أي مساكن أو مباني من أجل استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها لفرض سيادة القانون، لافتا إلى أن عدد الحالات التي تقدمت بطلبات التقنين بلغت 3124 حالة منهم 1914 حالة جادة و1210 حالة غير جادة، وقد قام بسداد رسوم الفحص 2523 حالة، فيما سدد رسوم المعاينة 1914 حالة .