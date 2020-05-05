شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء يزور المنوفية لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالديوان العام، اللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، والوفد المرافق له، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظة، وكذا التأكد من الالتزام من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين بالمشروعات القومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور اللواء علاء رشاد، سكرتير عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم متابعة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية والتحقق من نسب الإنجاز طبقاً للبرنامج الزمني المخطط وكذا عرض بعض التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات التي تم تنفيذها، والمشروعات المتوقفة وكافة المعوقات وسبل دفع العمل بها لإنهائها في توقيتاتها الزمنية المحددة وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذها وذلك لتحقيق أقصي استفادة منها مما يعود بالنفع العام على المواطن.

وفد من رئاسة مجلس الوزراء في المنوفية

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة للمضي قدماً في تنفيذ جميع المشروعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات.