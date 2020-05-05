شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب: توفير المكرونة والأرز لـ«التموين» خلال مايو دون زيادة الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين، انتظام توريد سلع الأرز والمكرونة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر مايو الجارى دون أي زيادة في الأسعار.

وقال النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن أعضاء الغرفة لديهم الحرص الكامل على توريد أي كميات من سلعتي الأرز والمكرونة إلى الوزارة، بجانب أيضا انتظام عمل المطاحن وتوريد الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين أول بأول في إطار توجيهات القيادة السياسية ،والحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

من جانبه، أوضح وجدى المشد، نائب رئيس الغرفة، أنه رغم أن أسعار الدقيق ومستلزمات عناصر إنتاج سلعة المكرونة شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا بنسبه تصل إلى 25%، إلا أصحاب الشركات من أعضاء الغرفة يقومون بتوريد سلعة المكرونة إلى وزارة التموين بانتظام، ودون أي زيادة في الأسعار وتحملهم فارق تكلفة الإنتاج رغم تعرضهم إلى خسائر مالية، للوقوف بجانب الدولة في ظل الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها البلاد، ولتخفيف العبء على المواطنين.

وأشار الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إلى دخول 20 شركة جديدة خلال شهر مايو الجاري لتوريد الأرز الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية، كما سبق ودخل 15 شركة جديدة الشهر الماضى ليصل عدد الشركات الجديدة التي دخلت لتوريد الأرز على مدار شهري أبريل ومايو إلى 35 شركة.

وأكد «شحاتة» انخفاض أسعار الأرز بالأسواق الحرة بنسبة 10%، حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6100-6200 جنيه، بعدما كان أكثر من 6500 جنيه، والأرز عريض الحبة بسعر من 6800-7300 جنيه، بعدما كان بسعر 7500-8000 جنيه للطن.

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