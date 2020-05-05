شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة الحجر الصحي بمرسى علم للمصريين العالقيين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، انتهاء فترة الحجر الصحي للركاب المصريين الذين كانوا عالقين في لبنان بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فريق طبي من الحجر الصحي برئاسة الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر قام بتوقيع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، وثبت سلبية نتائج فحصهم جميعا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي بدأت في 21 ابريل الماضي ولمدة 14 يوما.
ومن المقرر أن يتم نقلهم من مطار مرسى علم الدولي على متن رحلة داخلية تابعة لشركة مصر للطيران لمطار القاهرة الدولي.
كانت صحة البحر الأحمر قد خصصت فريق طبي مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.
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