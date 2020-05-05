شكرا لقرائتكم خبر عن عقب ظهور حالات كورونا.. عزل عزبة المنشاوي ومربع سكني بكفر الشيخ سليم بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، عن عزل عزبة المنشاوى التابعة لقرية بقلولة مركز السنطة، إلى جانب عزل مربع سكني بقرية كفر الشيخ سليم التابعة للإدارة الصحية أول طنطا، لمدة 14 يوما، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

أوضح الدكتور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مديرية الصحة اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية بداية من توقيع الكشف الطبي على عدد من المخالطين للحالات الإيجابية ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول، بالإضافة إلى تطهير المنازل والشوارع.

وأشاد محافظ الغربية، بالدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها جيش مصر الأبيض، لمجابهة انتشار الفيروس، مؤكدًا على توفير احتياجات الأسر طوال فترة العزل.