شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كافتيريا مخالفة لقرار الحظر في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح سامي سرور رئيس مدينة شبين الكوم، أن الوحدة المحلية في قرية المصيلحة، قامت اليوم بشن حملة مكثفة على الكافيهات والكافتيريات والمطاعم.
وقد أسفرت الحملة عن وجود كافتيريا مخالفة لقرار حظر التجوال والتعليمات في هذا الشأن، وتم إغلاق الكافتيريا واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع السيد مأمور مركز شبين الكوم.
واضاف سرور أن جميع الوحدات المحلية ستستمر في جهودها المكثفة في إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .
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