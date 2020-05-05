شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تواصل تطهير وتعقيم السجون ضد «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية، أعمال التطهير والتعقيم بداخل كافة السجون، من خلال فرق الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية، ونظمت دورة تدريبية عبر الاتصال الإلكترونى لضباط السجون بشأن الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية داخل السجون بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «خطة الوزارة تستهدف تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون من خلال منظومة متكاملة لرعايتهم صحياً ومعيشياً وتعليمياً وتأهيلياً إلى جانب تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل السجون اتساقاً مع الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومن هذا المنطلق وحرصاً على سلامة نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، فقد واصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير كافة السجون من خلال فرق الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة في إطار الخطة المتكاملة التي تنفذها الوزارة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بداية من ظهور ذلك الفيروس المستجد» .

وأضافت: «وقد شملت أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون عنابر النزلاء والمكتبات والمطابخ وفصول محو الأمية للحفاظ على صحة مرتاديها من النزلاء، كما تم تعقيم المستشفيات والعيادات الطبية حفاظاً على صحة المترددين عليها من النزلاء لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة لهم في إطار ما يتم توفيره للنزلاء من رعاية صحية داخل تلك المستشفيات.. وهو الأمر الذي توليه الوزارة اهتماماً بالغاً في إطار استراتيجيتها المطبقة داخل المؤسسات العقابية».

وتابع البيان: «تأتى تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، واستمراراً لأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات ولإعادة تأهيلهم، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع».

وأكد البيان: «كما تم تزويد كافة السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين والنزلاء مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير، والتى من شأنها حفظ سلامتهم.. وإتاحة استقبال متعلقات نزلاء السجون وتبادل الرسائل بينهم وأسرهم عقب تعقيمها، وكذا أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أي إصابات بفيروس (كورونا المستجد)».

وعلى صعيد متصل، نظم قطاع السجون بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى وقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية عبر تطبيق وسيلة الاتصال الإلكترونى بشأن الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية داخل السجون ومكافحتها بما في ذلك فيروس «كورونا» وذلك على مدار 3 أيام.

وتتطرق الدورة إلى منظومة التعامل مع العدوى في السجون في ضوء ما تتخذه وزارة الداخلية من إجراءات وقائية واحترازية داخل السجون تتعلق بإجراء مسح طبى للسجناء بصفة دورية وعمليات تعقيم وتطهير للسجون والالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

واستعرض خبراء مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة عبر تقنية الاتصال الإلكترونى دليل الوقاية من فيروس «كورونا» في السجون وسُبل مكافحة انتشاره، وكذلك مكافحة الأمراض المعدية الأخرى والوقاية منها وضرورة الفحص المتواصل لنزلاء السجون، وتهدف الدورة أيضاً إلى تبادل الخبرات لرفع الوعى وصقل مهارات الضباط العاملين بقطاع السجون وما لديهم من معلومات حول سُبل الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما يمكنهم من أداء مهامهم في الحفاظ على سلامة وصحة نزلاء السجون.

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون

استمرار أعمال تعقيم وتطهير داخل السجون