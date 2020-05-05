اليوم.. مصر للطيران تسير رحلتين لعودة المصريين العالقين في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلتين طيران استثنائيتين تسيرهما مصر للطيران، إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تعود الرحلتين إلى القاهرة، مساء اليوم، حيث سيتم نقل المصريين القادمين من الكويت إلى مناطق العزل الصحي المخصصة بالمدن الجامعية، لمدة 14 يومًا وفقًا لتوصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.