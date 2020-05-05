برلماني: "الحرامي اللي بيتمسك في مصر بيتقبض عليه لأنه حرامي خايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

شدد النائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في الموازنات الخاصة بجميع الهيئات والمؤسسات لتتناسب مع الإجراءات والتحديات التي يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال "الشريف"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة: "لابد من بحث تأثير أزمة الكورونا على الموازنات بهذا الشكل"، موضحًا: "لا يمكن التعامل بنفس الموازنة القديمة و لايجب أن نغمض أعيننا".

ودعا الشريف، إلى وضع تخطيط حكومي جديد في ظل الاتجاه للاقتراض من صندوق النقد الدولي، مضيفا: "لابد من التعامل مع الواقع الجديد الذي يشهده العالم".

وأضاف: "نقول أن مصر محروسة و لكن لابد أن ندرس الأزمة بشكل علمي في ظل التحديات الجديدة التي يواجهها العالم، داعيا لمزيد من ترشيد النفقات لأن زمن الكورونا يختلف عن زمن ما قبل الكورونا".

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وشدد على ضرورة تفعيل التكنولوجيا الجديدة وتحديد الأولويات وتأجيل الأمور غير العاجلة من خلال نمط تخطيط جديد للموازنة.

وأضاف: "لابد من خطة تقشف واضحة لأننا عرضنا أرقام ما قبل الجائحة ويجب أن نعرض تصور ما بعد الجائحة".

وتابع: "لا يوجد خطة واضحة فين الحكومة؟".

وتساءل الشريف، عن مدى تطبيق الحكومة للخطة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدًا أنه لم تطبق إلا قشور قليلة والموضوع مختزل في الرقابة الإدارية التي تقوم بالقبض على المخالفين.

وأضاف: "مفيش إجراءات وقائية.. والحرامي اللي بيتمسك وهو بيسرق بيتقبض عليه علشان هو حرامي خايب".