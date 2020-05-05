وزيرة الهجرة: جدول زمني لعودة المصريين بالخارج قبل عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية حريص على عودة المصريين بالخارج، ونعمل على إعادة جميع العالقين، مشيرةً إلى أن هناك شائعات مغرضة تزعزع ثقة المواطن في دولته، واليوم نغلق هذه الشائعات؛ فنحن لم نرفض أي طلب لمواطن مصري بالعودة إلى بلده.

وأضافت مكرم أنه تم تشكيل لجنة لعودة العالقين بالخارج، مع ترتيب العودة طبقًا لظروفهم الإنسانية.

وتابعت وزيرة الهجرة: نعمل على إعادة المصريين بالخارج قبل العيد، موضحةً أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء لمتابعة هذه الملف، وإعادة المصريين بالخارج رغم إمكانات الدولة المصرية في ظل أزمة فيروس كورونا.

وشددت مكرم على أن الدولة المصرية وضعت جدولًا زمنيًّا لعودة المصريين بالخارج، على أن يتم ذلك قبل عيد الفطر.